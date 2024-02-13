РФ запустила Х-59 на Одесу – уламки пошкодили недобудову та скління кількох будинків: фото
Російські окупанти запустили у сторону Одеси керовану авіаційну ракету Х-59 – Сили протиповітряної оборони збили її на підльоті з моря до міста. Уламки ракети загарбників пошкодили недобудову та скління кількох багатоповерхівок у прибережній зоні. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
Росіяни запустили Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря, зазначили військові.
Сили ППО збили ракету на підльоті з моря до міста, але уламки збитої Х-59 пошкодили недобудову та скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні, пише ОК "Південь".
Аби убезпечити місцевих жителів, на місці падіння уламків працюють вибухотехніки, постраждалих не зафіксовано, підсумовує відомство.
- 6 лютого українські захисники знищили ракету Х-59, яка летіла у напрямку Дніпра.
- 8 лютого українські захисники знищили російську Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
- 12 лютого Сили оборони знищили 14 з 17 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та авіаракету Х-59 окупантів.
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