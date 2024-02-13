РФ запустила Х-59 на Одессу – обломки повредили недострой и остекление пары домов: фото
Российские оккупанты запустили в сторону Одессы управляемую авиационную ракету Х-59 – Силы противовоздушной обороны сбили ее на подлете с моря в город. Обломки ракеты захватчиков повредили недострой и остекление нескольких многоэтажек в прибрежной зоне. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".
Россияне запустили Х-59 с самолетов тактической авиации, маневрировавших над акваторией Черного моря, отметили военные.
Силы ПВО сбили ракету на подлете с моря в город, но обломки сбитой Х-59 повредили недострой и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне, пишет ОК "Юг".
Чтобы обезопасить местных жителей на месте падения обломков работают взрывотехники, пострадавших не зафиксировано, заключает ведомство.
- 6 февраля украинские защитники уничтожили ракету Х-59, летевшую в направлении Днепра.
- 8 февраля украинские защитники уничтожили российскую Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.
- 12 февраля Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и авиаракета Х-59 оккупантов.
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