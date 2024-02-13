РФ запустила Х-59 на Одессу – обломки повредили недострой и остекление пары домов: фото

Фото: ОК "Юг"

Российские оккупанты запустили в сторону Одессы управляемую авиационную ракету Х-59 – Силы противовоздушной обороны сбили ее на подлете с моря в город. Обломки ракеты захватчиков повредили недострой и остекление нескольких многоэтажек в прибрежной зоне. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

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Россияне запустили Х-59 с самолетов тактической авиации, маневрировавших над акваторией Черного моря, отметили военные.

Силы ПВО сбили ракету на подлете с моря в город, но обломки сбитой Х-59 повредили недострой и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне, пишет ОК "Юг".

Чтобы обезопасить местных жителей на месте падения обломков работают взрывотехники, пострадавших не зафиксировано, заключает ведомство.

Фото: ОК "Юг"

Фото: ОК "Юг"

Фото: ОК "Юг"

Фото: ОК "Юг"

СПРАВКА Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

6 февраля украинские защитники уничтожили ракету Х-59, летевшую в направлении Днепра.

8 февраля украинские защитники уничтожили российскую Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

12 февраля Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и авиаракета Х-59 оккупантов.

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