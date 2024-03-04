Росіяни запустили Х-59 по Дніпру – ЗСУ знищили ракету

У місті було чути звуки вибухів

ППО (Ілюстративне фото: Командування Повітряних сил ЗСУ)

Українські захисники знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59, котру окупанти запустили у напрямку Дніпра. Про це повідомило Повітряне командування "Схід".

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Повітряні сили повідомили про рух ракети у напрямку Дніпра о 15:18.

О 15:21 у Дніпрі було чути звуки вибухів, заявило Суспільне з посиланням на кореспондентів на місці.

Вже о 15:37 Повітряне командування "Схід" написало, що її підрозділ знищив Х-59 у Дніпровському районі.

ДОВІДКА Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

8 лютого українські захисники знищили російську Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

12 лютого Сили оборони знищили 14 з 17 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та авіаракету Х-59 окупантів.

13 лютого окупанти запустили у напрямку Одеси Х-59 - уламки ракети загарбників пошкодили недобудову та скління кількох багатоповерхівок у прибережній зоні.

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