Россияне запустили Х-59 по Днепру – ВСУ уничтожили ракету
Украинские защитники уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59, которую оккупанты запустили в направлении Днепра. Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".
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Воздушные силы сообщили о движении ракеты в направлении Днепра в 15:18.
В 15:21 в Днепре были слышны звуки взрывов, заявило Суспільне со ссылкой на корреспондентов на месте.
Уже в 15:37 Воздушное командование "Восток" написало, что ее подразделение уничтожило Х-59 в Днепровском районе.
СПРАВКАРакета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
- 8 февраля украинские защитники уничтожили российскую Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.
- 12 февраля Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и авиаракету Х-59 оккупантов.
- 13 февраля оккупанты запустили в сторону Одессы Х-59 – обломки ракеты захватчиков повредили недострой и остекление нескольких многоэтажек в прибрежной зоне.
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