Вночі росіяни масовано вдарили по Харківщині, є загиблий та поранений, руйнування – фото
Вночі росіяни масовано вдарили по селищу Борова Ізюмського району Харківщини - одна людина загинула, ще одна травмована, її ушпиталено у важкому стані. Є пошкодження, повідомила обласна прокуратура.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
За даними відомства, близько 00:35 російські військові здійснили масований обстріл селища Борова – унаслідок цього загинув 19-річний хлопець, осколкове поранення отримав чоловік 27 років, його ушпиталили у важкому стані.
Через атаку у Боровій пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо, зазначає облпрокуратура.
За попередніми даними, окупанти завдали удар з реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Відстань від Борової до лінії фронту складає близько 18,7 км.
- Ввечері 30 березня Росія вчергове завдала удару по Харкову, у місті зафіксовано приліт по району житлової забудови.
- У ніч проти 31 березня загарбники атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській. Внаслідок падіння уламків російської повітряної цілі зранку у Рівненській області пошкоджено електроопору та акушерський пункт.
- Вдень у Харкові під час повітряної тривоги було чути вибух, росіяни завдавали ударів.
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