Вночі росіяни масовано вдарили по Харківщині, є загиблий та поранений, руйнування – фото

Попередньо, окупанти били по Боровій з "Ураганів"

Фото: Харківська обласна прокуратура

Вночі росіяни масовано вдарили по селищу Борова Ізюмського району Харківщини - одна людина загинула, ще одна травмована, її ушпиталено у важкому стані. Є пошкодження, повідомила обласна прокуратура.

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Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

За даними відомства, близько 00:35 російські військові здійснили масований обстріл селища Борова – унаслідок цього загинув 19-річний хлопець, осколкове поранення отримав чоловік 27 років, його ушпиталили у важкому стані.

Через атаку у Боровій пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо, зазначає облпрокуратура.

За попередніми даними, окупанти завдали удар з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Відстань від Борової до лінії фронту складає близько 18,7 км.

Борова на мапі Deepstate

Борова на мапі Deepstate

Ввечері 30 березня Росія вчергове завдала удару по Харкову, у місті зафіксовано приліт по району житлової забудови.

У ніч проти 31 березня загарбники атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській. Внаслідок падіння уламків російської повітряної цілі зранку у Рівненській області пошкоджено електроопору та акушерський пункт.

Вдень у Харкові під час повітряної тривоги було чути вибух, росіяни завдавали ударів.

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