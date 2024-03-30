У Харкові приліт по району житлової забудови

Харків (Фото - сайт міськради)

Ввечері 30 березня Росія вчергове завдала удару по Харкову, у місті зафіксовано приліт по району житлової забудови. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Шевченківському району, наразі профільні служби оглядають місце влучання. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Терехов підтвердив, що обійшлось без постраждалих – тільки вибиті шибки у будинку поряд із прильотом.

Тривогу у Харківській області оголошено з 19:38, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. О 21:11 Синєгубов повідомив, що росіяни завдають ударів.

ДОПОВНЕНО О 21:47. За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом, повідомив Синєгубов.

Читайте також: Удар по Харкову бомбою УМПБ Д-30. Аналітик Коваленко розповів про російський аналог GLSDB

У ніч проти 30 березня сили ППО збили дев'ять із 12 ударних дронів, якими росіяни атакували південні та південно-східні регіони України. Під прицілом була енергетична інфраструктура.

Вдень 30 березня сили ППО збили російську ракету, що летіла на Дніпро.

Читайте також: Росія масовано атакує регіони України. Боррель: Рішучість ЄС лише посилюється