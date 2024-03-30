Росія масовано атакує регіони України. Боррель: Рішучість ЄС лише посилюється

Вночі 29 березня російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС по території України

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Високий представник Європейського Союзу із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на посилення ракетних та дронових ударів російських окупаційних військ по українській енергетичній інфраструктурі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Боррель наголосив, що рішучість Європейського Союзу захищати Україну лише посилюватиметься.

Дипломат зазначив, що через два роки після визволення Бучі – Росія повторює масовані атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу.

У Білому домі розцінюють російські повітряні атаки на об’єкти енергетики України як намагання диктатора Володимира Путіна зламати дух українців та закликають Конгрес США не зволікати з ухваленням допомоги.

Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Зеленський заявив, що цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

Читайте також: ЗСУ: Росія випустила 99 "шахедів", "Кинджалів", "Іскандерів", Х-59 та Х-101. Збито 84 цілі