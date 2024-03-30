Россия массированно атакует регионы Украины. Боррель: Решимость ЕС только усиливается

Ночью 29 марта российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС по территории Украины.

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на усиление ракетных и дроновых ударов российских оккупационных войск по украинской энергетической инфраструктуре.

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Боррель подчеркнул, что решимость Европейского Союза защищать Украину будет только усиливаться.

Дипломат отметил, что два года спустя после освобождения Бучи – Россия повторяет массированные атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы взорвать экономику и устойчивость украинского народа.

В Белом доме расценивают российские воздушные атаки на объекты энергетики Украины как попытки диктатора Владимира Путина сломить дух украинцев и призывают Конгресс США не медлить с принятием помощи.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Зеленский заявил, что целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.

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