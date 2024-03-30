Ракетний удар по Україні. У Білому домі закликали ухвалити допомогу: Потреба є терміновою

Вночі 29 березня російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС по території України

ДніпроГЕС після прильоту, 22 березня (Фото: Кабмін)

У Білому дому розцінюють російські повітряні атаки на об’єкти енергетики України як намагання диктатора Володимира Путіна зламати дух українців та закликають Конгрес США не зволікати з ухваленням допомоги. Про це йдеться в офіційній заяві речниці Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

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У своїй заяві Вотсон зазначила, що 29 березня Росія вчинила один із наймасштабніших повітряних ударів по енергомережі України від початку війни.

Як наголошується – це лише останній прояв із серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України, що стало "жахливим нагадуванням про зусилля Путіна зламати дух українського народу та занурити його в темряву".

З метою допомогти Україні захиститися від російських атак, Палата представників має ухвалити двопартійний законопроєкт про виділення додаткових коштів на потреби нацбезпеки, аби США могли надати Україні більше засобів ППО, зазначила Вотсон.

"Потреба України є терміновою, і ми не можемо дозволити собі подальших зволікань", – резюмували в Білому домі.

Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Зеленський заявив, що цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

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