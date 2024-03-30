Ракетный удар по Украине. В Белом доме призвали принять помощь: Потребность срочная

Ночью 29 марта российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС по территории Украины

ДнепроГЭС после прилета, 22 марта (Фото: Кабмин)

В Белом доме расценивают российские воздушные атаки на объекты энергетики Украины как попытки диктатора Владимира Путина сломать дух украинцев и призывают Конгресс США не медлить с принятием помощи. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

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В своем заявлении Уотсон отметила, что 29 марта Россия совершила один из самых масштабных воздушных ударов по энергосети Украины с начала войны.

Как отмечается – это лишь последнее проявление из серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины, что стало "ужасным напоминанием об усилиях Путина сломать дух украинского народа и погрузить его во тьму".

С целью помочь Украине защититься от российских атак, Палата представителей должна принять двухпартийный законопроект о выделении дополнительных средств на нужды нацбезопасности, чтобы США могли предоставить Украине больше средств ПВО, отметила Уотсон.

"Потребность Украины является срочной, и мы не можем позволить себе дальнейших проволочек", – резюмировали в Белом доме.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Зеленский заявил, что целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.

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