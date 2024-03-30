В Харькове прилет по району жилой застройки

В Харькове прилет по району жилой застройкидополнено
Вечером 30 марта Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову, в городе зафиксирован прилет по району жилой застройки. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Шевченковскому району, сейчас профильные службы осматривают место попадания. Информация о пострадавших пока не поступала.
Терехов подтвердил, что обошлось без пострадавших – только выбиты стекла в доме рядом с прилетом.
Тревога в Харьковской области объявлена с 19:38, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. В 21:11 Синегубов сообщил, что россияне наносят удары.
ДОПОЛНЕНО В 21:47. По предварительным данным, оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом, сообщил Синегубов.
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- В ночь на 30 марта силы ПВО сбили девять из 12 ударных дронов, которыми россияне атаковали южные и юго-восточные регионы Украины. Под прицелом была энергетическая инфраструктура.
- Днем 30 марта силы ПВО сбили российскую ракету, летевшую на Днепр.
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