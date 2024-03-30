В Харькове прилет по району жилой застройки

Россия в очередной раз атаковала Харьков

Харьков (Фото - сайт горсовета)

Вечером 30 марта Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову, в городе зафиксирован прилет по району жилой застройки. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Шевченковскому району, сейчас профильные службы осматривают место попадания. Информация о пострадавших пока не поступала.

Терехов подтвердил, что обошлось без пострадавших – только выбиты стекла в доме рядом с прилетом.

Тревога в Харьковской области объявлена с 19:38, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. В 21:11 Синегубов сообщил, что россияне наносят удары.

ДОПОЛНЕНО В 21:47. По предварительным данным, оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом, сообщил Синегубов.

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В ночь на 30 марта силы ПВО сбили девять из 12 ударных дронов, которыми россияне атаковали южные и юго-восточные регионы Украины. Под прицелом была энергетическая инфраструктура.

Днем 30 марта силы ПВО сбили российскую ракету, летевшую на Днепр.

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