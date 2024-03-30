Россияне запустили ракету в сторону Днепра, силы ПВО ее сбили

Иллюстративное фото – командование Воздушных сил

В Днепропетровской области днем 30 марта Силы обороны уничтожили российскую ракету. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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Он отметил, что силы противовоздушной обороны успешно отработали в Днепровском районе.

В 14:48 Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты в направлении Днепра. Тревога в области продолжалась с 14:08 до 15:05.

В ночь на 30 марта силы ПВО сбили девять из 12 ударных дронов, которыми россияне атаковали южные и юго-восточные регионы Украины. Под прицелом была энергетическая инфраструктура.

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