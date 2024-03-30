Під прицілом – енергетична інфраструктура: вночі ППО збила сім "шахедів" на півдні
У ніч проти 30 березня українським силам протиповітряної оборони вдалось збити сім ударних дронів, якими росіяни атакували південні та південно-східні регіони України, – під прицілом була енергетична інфраструктура. Про це повідомили Сили оборони півдня.
Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад три години, дрони типу Shahed-131/136 маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО, розповіли військові.
За даними Сил оборони півдня, чотири "шахеди" було збито в небі на Дніпропетровщині, два – на Одещині та один – на Херсонщині.
Влучань не допущено, однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора, внаслідок чого спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано, наголосили військові.
- Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.
- Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.
- Сили протиповітряної оборони збили 58 дронів-камікадзе Shahed-136 та 26 ракет різних типів під час масованої атаки російських окупантів.
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