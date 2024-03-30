Під прицілом – енергетична інфраструктура: вночі ППО збила сім "шахедів" на півдні

За даними Сил оборони півдня, чотири "шахеда" було збито в небі на Дніпропетровщині, два – в Одеській області та один – на Херсонщині

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 30 березня українським силам протиповітряної оборони вдалось збити сім ударних дронів, якими росіяни атакували південні та південно-східні регіони України, – під прицілом була енергетична інфраструктура. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад три години, дрони типу Shahed-131/136 маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО, розповіли військові.

За даними Сил оборони півдня, чотири "шахеди" було збито в небі на Дніпропетровщині, два – на Одещині та один – на Херсонщині.

Влучань не допущено, однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора, внаслідок чого спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано, наголосили військові.

Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Сили протиповітряної оборони збили 58 дронів-камікадзе Shahed-136 та 26 ракет різних типів під час масованої атаки російських окупантів.

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