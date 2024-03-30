Под прицелом – энергетическая инфраструктура: ночью ПВО сбила семь "шахедов" на юге

По данным Сил обороны юга, четыре "шахеда" были сбиты в небе над Днепропетровской областью, два – в Одесской и один – над Херсонской областью

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 30 марта украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить семь ударных дронов, которыми россияне атаковали южные и юго-восточные регионы Украины, – под прицелом была энергетическая инфраструктура. Об этом сообщили Силы обороны юга.

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Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более трех часов, дроны типа Shahed-131/136 маневрировали по нескольким областям, пытаясь как обнаруживать, так и обходить средства ПВО, рассказали военные.

По данным Сил обороны юга, четыре "шахеда" были сбиты в небе Днепропетровской области, два – Одесской и один – в Херсонской области.

Попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора, в результате чего вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано, отметили военные.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Силы противовоздушной обороны сбили 58 дронов-камикадзе Shahed-136 и 26 ракет разных типов во время массированной атаки российских оккупантов.

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