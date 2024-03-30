Росіяни запустили ракету в бік Дніпра, сили ППО її збили

Ілюстративне фото - командування Повітряних сил

У Дніпропетровській області вдень 30 березня Сили оборони знищили російську ракету. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Він зазначив, що сили протиповітряної оборони влучно відпрацювали у Дніпровському районі.

О 14:48 Повітряні сили попереджали про рух російської ракети у напрямку Дніпра. Тривога в області тривала з 14:08 до 15:05.

У ніч проти 30 березня сили ППО збили дев'ять з 12 ударних дронів, якими росіяни атакували південні та південно-східні регіони України. Під прицілом була енергетична інфраструктура.

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