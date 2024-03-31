Дронова атака. Під Одесою пошкоджено об'єкт енергетики, під Херсоном – агропідприємство

В обох випадках обійшлося без загиблих та поранених, повідомили в Силах оборони півдня

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 31 березня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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На Одещині вдалося збити всі вісім дронів, заявили військові.

Падіння уламків спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів в області, внаслідок чого відбулося знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу вже погасили, люди не постраждали. Ведуться відновлювальні роботи.

По Херсонській області росіяни били дронами-камікадзе, балістичними ракетами та КАБами.

Поцілили по законсервованому агропідприємству, там також обійшлося без травмованих та загиблих, додали в Силах оборони півдня.

Унаслідок атаки в ніч проти 29 березня пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

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