На західній частині України працює ППО, Польща підняла бойову авіацію

Росія атакувала Україну з Саратовської області, працювала протиповітряна оборона у кількох областях

F-16 Польщі (Фото: Defence Express)

Вранці 31 березня зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 Росія запустила крилаті ракети, за даними моніторингових каналів, протиповітряна оборона спрацювала у Київській та Львівській областях.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

04:53. "Пуски ракет з Ту-95МС в районі пускових рубежів у Саратовській області РФ", – написали Повітряні сили.

Військові повідомили про входження ракет з Курської області на територію Сумської області.

05:13. Ракети пролетіли у північній частині Київської області курсом на захід.

За дві хвилини моніторингові чати повідомили про ППО на Київщині.

05:53. Повітряні сили повідомили про нову групу ракету у напрямку Львова з півночі.

05:59. Військові повідомили про ракети у напрямку Стрия з півночі та півдня. Місцеві Telegram-канали пишуть про щонайменше п'ять вибухів.

06:03. Telegram-канали повідомили про ракету в районі міста Бурштин в Івано-Франківській області. Там розташована Буршинська теплоелектростанція.

Мер Львова Андрій Садовий написав, що над містом чути свист ракети та закликав львів'ян не знімати роботу ППО.

Наразі триває дорозвідка.

Тим часом Польща підняла бойову авіацію.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна авіація РФ дальнього радіуса дії, через ракетні удари по об'єктах на території України. Запущено всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", – йдеться у повідомленні Збройних сил країни.

Уночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. У результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вночі свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської.

Дивіться також: Дністровська ГЕС. Ракети збили неподалік від об'єкта, є пошкодження – фото