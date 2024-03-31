На западной части Украины работает ПВО, Польша подняла боевую авиацию

Россия атаковала Украину из Саратовской области, работала противовоздушная оборона в нескольких областях

F-16 Польши (Фото: Defence Express)

Утром 31 марта из стратегических бомбардировщиков Ту-95 Россия запустила крылатые ракеты, по данным мониторинговых каналов, противовоздушная оборона сработала в Киевской и Львовской областях.

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04:53. "Пуски ракет с Ту-95МС в районе пусковых рубежей в Саратовской области РФ", – написали Воздушные силы.

Военные сообщили о вхождении ракет из Курской области на территорию Сумской области.

05:13. Ракеты пролетели в северной части Киевской области курсом на запад.

Через две минуты мониторинговые чаты сообщили о ПВО в Киевской области.

05:53. Воздушные силы сообщили о новой группе ракеты в направлении Львова с севера.

05:59. Военные сообщили о ракетах в направлении Стрыя с севера и юга. Местные Telegram-каналы пишут о минимум пяти взрывах.

06:03. Telegram-каналы сообщили о ракете в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области. Там расположена Буршинская теплоэлектростанция.

Мэр Львова Андрей Садовый написал, что над городом слышен свист ракеты и призвал львовян не снимать работу ПВО.

Сейчас идет доразведка.

Тем временем Польша подняла боевую авиацию.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная авиация РФ дальнего радиуса действия через ракетные удары по объектам на территории Украины. Запущены все необходимые процедуры, направленные на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши", – говорится в сообщении Вооруженных сил страны.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области кафиры нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня ночью сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской.

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