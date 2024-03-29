Дністровська ГЕС. Ракети збили неподалік від об'єкта, є пошкодження – фото

Пошкоджень зазнали адмінбудівля та водогін у селі Ожеве

Фото: Руслан Запаранюк/Facebook

Під час ранкової атаки росіяни намагалися уразити Дністровську гідроелектростанцію, українські захисники збили ракети неподалік від об'єкта, є пошкодження адмінбудівлі та водогону через вибухову хвилю. Про це повідомив голова Чернівецької обладміністрації Руслан Запарнюк.

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За його словами, вже знайдено уламки двох ракет.

Вибухова хвиля пошкодила адмінбудівлю, а також водогін у селі Ожеве Дністровського району, де впали уламки, водночас водопостачання проводиться у звичному режимі, зауважив Запарнюк.

Постраждалих немає, правоохоронці проводять слідчі дії, працюють фахівці, котрі визначають завдані окупантами збитки, зауважив посадовець.

Фото: Facebook Руслан Запаранюк

Фото: Facebook Руслан Запаранюк

Фото: Facebook Руслан Запаранюк

Фото: Facebook Руслан Запаранюк

Відстань від Ожевого до Дністровської ГЕС складає близько 2,6 км:

Уночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. У результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вночі свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської.

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