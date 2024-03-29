Дністровська ГЕС. Ракети збили неподалік від об'єкта, є пошкодження – фото
Під час ранкової атаки росіяни намагалися уразити Дністровську гідроелектростанцію, українські захисники збили ракети неподалік від об'єкта, є пошкодження адмінбудівлі та водогону через вибухову хвилю. Про це повідомив голова Чернівецької обладміністрації Руслан Запарнюк.
За його словами, вже знайдено уламки двох ракет.
Вибухова хвиля пошкодила адмінбудівлю, а також водогін у селі Ожеве Дністровського району, де впали уламки, водночас водопостачання проводиться у звичному режимі, зауважив Запарнюк.
Постраждалих немає, правоохоронці проводять слідчі дії, працюють фахівці, котрі визначають завдані окупантами збитки, зауважив посадовець.
Відстань від Ожевого до Дністровської ГЕС складає близько 2,6 км:
- Уночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. У результаті польські військові повідомили про злет авіації.
- Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вночі свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської.
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