Днестровская ГЭС. Ракеты сбили недалеко от объекта, есть повреждения – фото

Повреждения получили админздание и водопровод в селе Ожевое

Фото: Руслан Запаранюк/Facebook

Во время утренней атаки россияне пытались поразить Днестровскую гидроэлектростанцию, украинские защитники сбили ракеты недалеко от объекта, есть повреждения админздания и водопровода из-за взрывной волны. Об этом сообщил глава Черновицкой обладминистрации Руслан Запарнюк.

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По его словам, уже найдены обломки двух ракет.

Взрывная волна повредила админздание, а также водопровод в селе Ожевое Днестровского района, где упали обломки, в то же время водоснабжение происходит в обычном режиме, отметил Запарнюк.

Пострадавших нет, правоохранители проводят следственные действия, работают специалисты, определяющие нанесенный оккупантами ущерб, отметил чиновник.

Фото: Facebook Руслан Запаранюк

Фото: Facebook Руслан Запаранюк

Фото: Facebook Руслан Запаранюк

Фото: Facebook Руслан Запаранюк

Расстояние от Ожевого до Днестровской ГЭС составляет около 2,6 км:

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня ночью сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской.

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