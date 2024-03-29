Днестровская ГЭС. Ракеты сбили недалеко от объекта, есть повреждения – фото
Во время утренней атаки россияне пытались поразить Днестровскую гидроэлектростанцию, украинские защитники сбили ракеты недалеко от объекта, есть повреждения админздания и водопровода из-за взрывной волны. Об этом сообщил глава Черновицкой обладминистрации Руслан Запарнюк.
По его словам, уже найдены обломки двух ракет.
Взрывная волна повредила админздание, а также водопровод в селе Ожевое Днестровского района, где упали обломки, в то же время водоснабжение происходит в обычном режиме, отметил Запарнюк.
Пострадавших нет, правоохранители проводят следственные действия, работают специалисты, определяющие нанесенный оккупантами ущерб, отметил чиновник.
Расстояние от Ожевого до Днестровской ГЭС составляет около 2,6 км:
- Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.
- В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня ночью сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской.
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