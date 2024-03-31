Дроновая атака. Под Одессой поврежден объект энергетики, под Херсоном – агропредприятие
В ночь на 31 марта российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской. Об этом сообщили Силы обороны юга.
В Одесской области удалось сбить все восемь дронов, заявили военные.
Падение обломков повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов. Пожар уже потушен, люди не пострадали. Ведутся восстановительные работы.
По Херсонской области россияне избивали дронами-камикадзе, баллистическими ракетами и КАБами.
Попали по законсервированному агропредприятию, там тоже обошлось без травмированных и погибших, добавили в Силах обороны полдня.
- В результате атаки в ночь на 29 марта повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области кафиры нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской.
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