Дроновая атака. Под Одессой поврежден объект энергетики, под Херсоном – агропредприятие

В обоих случаях обошлось без погибших и раненых, сообщили в Силах обороны юга

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 31 марта российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской. Об этом сообщили Силы обороны юга.

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В Одесской области удалось сбить все восемь дронов, заявили военные.

Падение обломков повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов. Пожар уже потушен, люди не пострадали. Ведутся восстановительные работы.

По Херсонской области россияне избивали дронами-камикадзе, баллистическими ракетами и КАБами.

Попали по законсервированному агропредприятию, там тоже обошлось без травмированных и погибших, добавили в Силах обороны полдня.

В результате атаки в ночь на 29 марта повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области кафиры нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской.

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