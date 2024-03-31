У Харкові вибух – загроза балістики. На півдні рух ракет РФ

У Харкові вибух – загроза балістики. На півдні рух ракет РФоновлено
У Харкові під час повітряної тривоги чути вибух, росіяни завдають ударів. Про це повідомили представники влади на місцях.
16:09. Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Херсонської та Миколаївської області.
16:13. "До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів!", - написав голова обладміністрації Олег Синєгубов.
У Харкові стався вибух, повідомило Суспільне.
"У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях!", - зазначив мер міста Ігор Терехов.
16:26. Загроза балістики поширилася на Черкаську та Кіровоградську області.
16:28. Повітряні сили повідомили, що окупанти запускають керовані авіаційні бомби з тактичної авіації на Харківщину.
16:33. "Київська область - загроза застосування балістичного озброєння", - ПС.
16:34. Повітряні сили попередили про ракету в Кіровоградській області, котра рухається північно-західним курсом, та закликали не ігнорувати тривогу.
"Дніпро в укриття", - ПС.
16:40. Російська ракета рухається у напрямку Кривого Рогу, попередили військові.
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- Ввечері 30 березня Росія вчергове завдала удару по Харкову, у місті зафіксовано приліт по району житлової забудови.
- У ніч проти 31 березня загарбники атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській.
- Внаслідок падіння уламків російської повітряної цілі зранку у Рівненській області пошкоджено електроопору та акушерський пункт.
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