У Харкові вибух – загроза балістики. На півдні рух ракет РФ

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У Харкові під час повітряної тривоги чути вибух, росіяни завдають ударів. Про це повідомили представники влади на місцях.

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16:09. Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Херсонської та Миколаївської області.

16:13. "До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів!", - написав голова обладміністрації Олег Синєгубов.

У Харкові стався вибух, повідомило Суспільне.

"У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях!", - зазначив мер міста Ігор Терехов.

16:26. Загроза балістики поширилася на Черкаську та Кіровоградську області.

16:28. Повітряні сили повідомили, що окупанти запускають керовані авіаційні бомби з тактичної авіації на Харківщину.

16:33. "Київська область - загроза застосування балістичного озброєння", - ПС.

16:34. Повітряні сили попередили про ракету в Кіровоградській області, котра рухається північно-західним курсом, та закликали не ігнорувати тривогу.

"Дніпро в укриття", - ПС.

16:40. Російська ракета рухається у напрямку Кривого Рогу, попередили військові.

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Ввечері 30 березня Росія вчергове завдала удару по Харкову, у місті зафіксовано приліт по району житлової забудови.

У ніч проти 31 березня загарбники атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській.

Внаслідок падіння уламків російської повітряної цілі зранку у Рівненській області пошкоджено електроопору та акушерський пункт.

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