В Харькове взрыв – угроза баллистики. На юге движение ракет РФ

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В Харькове во время воздушной тревоги слышен взрыв, россияне наносят удары. Об этом сообщили представители властей на местах.

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16:09. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской области.

16:13. "К вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях. оккупанты наносят удары!", - написал глава обладминистрации Олег Синегубов.

В Харькове произошел взрыв, сообщило Суспільне.

"В Харькове громко! Находитесь в укрытиях!", – отметил мэр города Игорь Терехов.

16:26. Угроза баллистики распространилась на Черкасскую и Кировоградскую области.

16:28. Воздушные силы сообщили, что оккупанты запускают управляемые авиационные бомбы с тактической авиации на Харьковщину.

16:33. "Киевская область – угроза применения баллистического вооружения", - ВС.

16:34. Воздушные силы предупредили о ракете в Кировоградской области, движущейся по северо-западному курсу, и призвали не игнорировать тревогу.

"Днепр в укрытия", – ВС.

16:40. Российская ракета двигается в направлении Кривого Рога, предупредили военные.

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Вечером 30 марта Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову, в городе зафиксирован прилет по району жилой застройки.

В ночь на 31 марта захватчики атаковали ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской.

В результате падения обломков российской воздушной цели утром в Ровенской области повреждены электросопротивление и акушерский пункт.

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Ввечері 30 березня Росія вчергове завдала удару по Харкову, у місті зафіксовано приліт по району житлової забудови