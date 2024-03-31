В Ровенской области обломки повредили электроопору и акушерский пункт

Люди не пострадали

Иллюстративное фото ДТЭК

В результате падения обломков российской воздушной цели утром 31 марта в Ровенской области повреждены электроопора и акушерский пункт. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.

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По его словам, электроснабжение обеспечено, на месте работают специалисты.

Незначительные повреждения также получил фельдшерско-акушерский пункт. Другой информации о повреждениях зданий или сооружений не поступало.

Обошлось без погибших и травмированных.

Ранее во Львовской ОВА сообщили, что российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры. По данным администрации, это тот же объект, который был целью 24 и 29 марта.

В ночь на 31 марта российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской.

Россия атаковала ракетами Х-101, Х-555, "Искандер-М" и дронами. 18 целей сбило ПВО.

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