Росія атакувала ракетами Х-101, Х-555, "Іскандер-М" та дронами. 18 цілей збила ППО

Під час нічної та ранкової російської атаки Сили оборони збили дев'ять ворожих дронів та стільки ж ракет

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 31 березня Росія атакувала Україну 14 ракетами різних типів та дев'ятьма ударними безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 18 ворожих цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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За даними військових, країна-агресор спрямувала на українські області крилаті ракети типу Х-101 та Х-555. Пуски здійснювалися зі стратегічних винищувачів Ту-95МС з Саратовської області.

Крім того, Росія атакувала балістичною ракетою "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму та керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованої Запорізької області.

Сили оборони збили дев'ять крилатих ракет Х-101/Х-555.

Безпілотники ворог запускав з Приморсько-Ахтарська, з 11 одиниць українська ППО збила дев'ять.

Унаслідок атаки в ніч проти 29 березня пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської.

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