Россия атаковала ракетами Х-101, Х-555, "Искандер-М" и дронами. 18 целей сбила ПВО

Во время ночной и утренней российской атаки Силы обороны сбили девять вражеских дронов и столько же ракет

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 31 марта Россия атаковала Украину 14 ракетами разных типов и девятью ударными беспилотниками, противовоздушной обороне удалось сбить 18 вражеских целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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По данным военных, страна-агрессор направила на украинские области крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555. Пуски совершались из стратегических истребителей Ту-95мс из Саратовской области.

Кроме того, Россия атаковала баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма и управляемой авиационной ракетой Х-59 из оккупированной Запорожской области.

Силы обороны сбили девять крылатых ракет Х-101/Х-555.

Беспилотники враг запускал из Прморско-Ахтарска, из 11 единиц украинская ПВО сбила девять.

В результате атаки в ночь на 29 марта повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской.

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