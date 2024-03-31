У Рівненській області уламки пошкодили електроопору та акушерський пункт
Внаслідок падіння уламків російської повітряної цілі зранку 31 березня у Рівненській області пошкоджено електроопору та акушерський пункт. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
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За його словами, електропостачання забезпечено, на місці працюють фахівці.
Незначних пошкоджень також зазнав фельдшерсько-акушерський пункт. Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд не надходило.
Обійшлося без загиблих та травмованих.
Раніше у Львівській ОВА повідомили, що російські окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. За даними адміністрації, це той самий об'єкт, який був ціллю 24 та 29 березня.
- У ніч проти 31 березня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській.
- Росія атакувала ракетами Х-101, Х-555, "Іскандер-М" та дронами. 18 цілей збила ППО.
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