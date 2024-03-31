У Рівненській області уламки пошкодили електроопору та акушерський пункт
Ілюстративне фото ДТЕК

Внаслідок падіння уламків російської повітряної цілі зранку 31 березня у Рівненській області пошкоджено електроопору та акушерський пункт. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За його словами, електропостачання забезпечено, на місці працюють фахівці.

Незначних пошкоджень також зазнав фельдшерсько-акушерський пункт. Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд не надходило.

Обійшлося без загиблих та травмованих.

Раніше у Львівській ОВА повідомили, що російські окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. За даними адміністрації, це той самий об'єкт, який був ціллю 24 та 29 березня.

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