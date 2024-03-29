Воздушные силы об УМПБ Д-30СН: Можем бороться с авиабомбами, но первая цель – самолеты

Спикер Воздушных сил отметил, что авиабомба – мощнее ракеты, ведь может в себе нести больше снаряда

Истребитель Су-34 (Фото: Википедия)

Сейчас Россия испытывает новые пути ведения войны, в частности используя авиабомбу УМПБ Д-30. Украина может бороться с управляемыми авиабомбами, в то же время ликвидация носителя эффективнее повлияет на дальнейшее использование врагом такого оружия. Об этом в телемарафоне рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

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Россияне сейчас пытаются модифицировать свои бомбы для того, чтобы терроризировать мирные города, отметил представитель Воздушных сил.

Он рассказал, что авиабомба УМПБ Д-30 – фугасная 250 кг авиационная бомба, "к которой были приделаны определенные средства управления, которые ее сделали в определенном смысле ракетой".

"Там была целая система, чтобы эта бомба могла преодолеть больший маршрут, чем обычная бомба без такой модификации. Конечно, они испытывают и такие пути ведения войны", – рассказал он.

Евлаш отметил, что Силы обороны могут бороться с управляемыми авиабомбами, но первая цель – это самолет, который является носителем: Су-34 и Су-35.

"Конечно, ликвидация носителя эффективнее повлияет на применение этого типа вооружения и вообще использование самолетов вблизи линии соприкосновения с противником", – пояснил он.

Евлаш отметил, что авиабомба – мощнее ракеты, ведь ракеты иногда недостаточно для уничтожения моста, а бомба может в себе нести больше снаряда.

"Кроме того, такие бомбы уже использовались ранее, но они и в дальнейшем будут изобретать и искать такие решения, потому что сейчас креативный, нестандартный подход обеспечивает преимущество при ведении боевых действий", – добавил представитель Воздушных сил.

28 марта военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для LIGA.net рассказал, что сейчас происходит испытание УМПБ Д-30СН в реальных боевых условиях, равно как и с противокорабельной крылатой ракетой с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой "Циркон".

27 марта после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые устроили по городу управляемый боеприпас большой калибр — УМПБ Д-30СН.

Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.

28 марта российская армия снова ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН — на этот раз по поселку Николаевка Донецкой области.

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