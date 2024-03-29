Повітряні сили про УМПБ Д-30СН: Можемо боротися з авіабомбами, але перша ціль – літаки

Речник Повітряних сил зазначив, що авіабомба – потужніша за ракету, адже може в собі нести більше снаряду

Винищувач Су-34 (Фото: Вікіпедія)

Зараз Росія випробовує нові шляхи ведення війни, зокрема використовуючи авіабомбу УМПБ Д-30. Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія ефективніше вплине на подальше використання ворогом такої зброї. Про це у телемарафоні розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

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Росіяни зараз намагаються модифікувати свої бомби для того, аби тероризувати мирні міста, зауважив речник Повітряних сил.

Він розповів, що авіабомба УМПБ Д-30 - фугасна 250 кг авіаційна бомба, "до якої були прироблені певні засоби керування, які її зробили в певному розумінні ракетою".

"Там була ціла система, аби ця бомба могла подолати більший маршрут, ніж звичайна бомба без такої модифікації. Звісно, що вони випробовують і такі шляхи ведення війни", – розповів він.

Євлаш наголосив, що Сили оборони можуть боротися з керованими авіабомбами, але перша ціль – це літак, який є носієм – Су-34 і Су-35.

"Звісно, що ліквідація носія ефективніше вплине на застосування цього типу озброєння та й взагалі використання літаків поблизу лінії зіткнення з противником", – пояснив він.

Євлаш зазначив, що авіабомба – потужніша за ракету, адже ракети інколи недостатньо для знищення мосту, а бомба може в собі нести більше снаряду.

"Крім того, такі бомби вже використовувалися раніше, але вони й надалі будуть винаходити та шукати такі рішення, тому що зараз креативний, нестандартний підхід забезпечує перевагу під час ведення бойових дій", – додав речник Повітряних сил.

28 березня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі для LIGA.net розповів, що наразі відбувається випробування УМПБ Д-30СН в реальних бойових умовах, так само як і з протикорабельною крилатою ракетою з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою "Циркон".

27 березня після російського ракетного удару очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН.

Він зазначав, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, по школі та по лікарні.

28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині.

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