Повітряні сили про УМПБ Д-30СН: Можемо боротися з авіабомбами, але перша ціль – літаки
Зараз Росія випробовує нові шляхи ведення війни, зокрема використовуючи авіабомбу УМПБ Д-30. Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія ефективніше вплине на подальше використання ворогом такої зброї. Про це у телемарафоні розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш.
Росіяни зараз намагаються модифікувати свої бомби для того, аби тероризувати мирні міста, зауважив речник Повітряних сил.
Він розповів, що авіабомба УМПБ Д-30 - фугасна 250 кг авіаційна бомба, "до якої були прироблені певні засоби керування, які її зробили в певному розумінні ракетою".
"Там була ціла система, аби ця бомба могла подолати більший маршрут, ніж звичайна бомба без такої модифікації. Звісно, що вони випробовують і такі шляхи ведення війни", – розповів він.
Євлаш наголосив, що Сили оборони можуть боротися з керованими авіабомбами, але перша ціль – це літак, який є носієм – Су-34 і Су-35.
"Звісно, що ліквідація носія ефективніше вплине на застосування цього типу озброєння та й взагалі використання літаків поблизу лінії зіткнення з противником", – пояснив він.
Євлаш зазначив, що авіабомба – потужніша за ракету, адже ракети інколи недостатньо для знищення мосту, а бомба може в собі нести більше снаряду.
"Крім того, такі бомби вже використовувалися раніше, але вони й надалі будуть винаходити та шукати такі рішення, тому що зараз креативний, нестандартний підхід забезпечує перевагу під час ведення бойових дій", – додав речник Повітряних сил.
28 березня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі для LIGA.net розповів, що наразі відбувається випробування УМПБ Д-30СН в реальних бойових умовах, так само як і з протикорабельною крилатою ракетою з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою "Циркон".
- 27 березня після російського ракетного удару очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН.
- Він зазначав, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, по школі та по лікарні.
- 28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині.
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