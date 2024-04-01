Вночі Росія вгатила по пожежному депо у Харківській області – фото наслідків

На чергуванні перебували шість рятувальників, ніхто з них не постраждав

Фото: МВС

В ніч проти 1 квітня російська окупаційна армія завдала удару по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено будівлю місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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За даними МВС, удар припав по населеному пункту, який межує з Росією.

В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована.

Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.

Повідомляється, що в момент удару на чергуванні перебували шість рятувальників, але ніхто з них не постраждав.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

27 березня після російського ракетного удару очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН. Він зазначав, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, по школі та по лікарні.

28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині.

29 березня ПС повідомили, що Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія ефективніше вплине на подальше використання ворогом такої зброї.

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