Вночі Росія вгатила по пожежному депо у Харківській області – фото наслідків
В ніч проти 1 квітня російська окупаційна армія завдала удару по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено будівлю місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
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За даними МВС, удар припав по населеному пункту, який межує з Росією.
В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована.
Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.
Повідомляється, що в момент удару на чергуванні перебували шість рятувальників, але ніхто з них не постраждав.
- 27 березня після російського ракетного удару очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН. Він зазначав, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, по школі та по лікарні.
- 28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН — цього разу по селищу Миколаївка на Донеччині.
- 29 березня ПС повідомили, що Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія ефективніше вплине на подальше використання ворогом такої зброї.
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