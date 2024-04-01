Ночью Россия ударила по пожарному депо в Харьковской области – фото последствий

На дежурстве находились шесть спасателей, никто из них не пострадал

Фото: МВД

В ночь на 1 апреля российская оккупационная армия нанесла удар по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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По данным МВД, удар пришелся по населенному пункту, граничащему с Россией.

В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена.

Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания.

Сообщается, что в момент удара на дежурстве находились шесть спасателей, но никто из них не пострадал.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

27 марта после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые устроили по городу управляемый боеприпас большой калибр — УМПБ Д-30СН. Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.

28 марта российская армия снова ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН — на этот раз по поселку Николаевка Донецкой области.

29 марта ПС сообщили, что Украина может бороться с управляемыми авиабомбами, в то же время ликвидация носителя более эффективно повлияет на дальнейшее использование врагом такого оружия.

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