США о том, почему не защищают небо Украины так, как Израиля: Абсолютно разные отношения

Спикер Госдепа отметил, что в интересах американского народа – не допустить прямого вооруженного конфликта между США и Россией

Железный купол. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

США не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле, потому что американо-израильские и американо-украинские отношения "совершенно разные". Об этом рассказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга .

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Миллер отметил, что понимает комментарии президента Владимира Зеленского относительно того, что западные союзники сбивали иранские ракеты и дроны в небе над Израилем, но боятся делать то же самое в Украине. Он отметил, что президент "любой страны, которая испытывает такие изнурительные нападения, будет искать любой возможный способ защитить свой народ".

Однако, представитель Госдепа подчеркнул, что у США "совершенно разные отношения с Украиной и Израилем".

"Мы имеем десятилетия партнерства с Израилем в сфере безопасности, где мы предоставляем им прямую военную помощь – не только в течение двух лет конфликта, а в течение десятилетий – и имеем длительные, широкие связи между нашими военными и израильскими военными, которые длятся десятилетиями", – отметил Миллер.

Он акцентировал, что Израиль является основным союзником США вне НАТО, а Украина находится в другом положении.

"Мы не имели такого соглашения (о статусе основного союзника вне НАТО. – Ред.) с ними (украинцами) за несколько месяцев до этого конфликта", – сказал спикер.

Миллер отметил, что США предоставляют Украине оборудование, необходимое для защиты неба, и туда входят и системы ПВО, в частности Patriot. При этом он подчеркнул, что США не собираются вступать в "прямой вооруженный конфликт с Россией".

"Учитывая это, что мы не находимся в вооруженном военном конфликте с Россией, что требовало бы от американских самолетов находиться в небе над Украиной, отвечая на российские атаки. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов дал это очень четко понять", – заявил Миллер.

Спикер отметил, что в интересах американского народа – не допустить прямого вооруженного конфликта между США и Россией, потому что они "не хотят Третьей мировой войны".

Он также акцентировал, что с вопросом о том, что США могут сделать для Украины – стоит обращаться в Конгресс США, ведь там есть дополнительный законопроект о расходах, который позволит предоставить Украине больше оборудования.

"Мы надеемся, что этот законопроект будет принят", – добавил Миллер.

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