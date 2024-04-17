США про те, чому не захищають небо над Україною так, як над Ізраїлем: Абсолютно різні відносини

Речник Держдепу зазначив, що в інтересах американського народу – не допустити прямого збройного конфлікту між США та Росією

Залізний купол. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні". Про це розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

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Міллер зазначив, що розуміє коментарі президента Володимира Зеленського щодо того, що західні союзники збивали іранські ракети та дрони у небі над Ізраїлем, але бояться робити те ж саме в Україні. Він наголосив, що президент "будь-якої країни, яка зазнає таких виснажливих нападів, шукатиме будь-який можливий спосіб захистити свій народ".

Однак речник Держдепу наголосив, що у США "абсолютно різні відносини з Україною й Ізраїлем".

"Ми маємо десятиліття партнерства з Ізраїлем у сфері безпеки, де ми надаємо їм пряму військову допомогу – не лише протягом двох років конфлікту, а протягом десятиліть – і маємо тривалі, широкі зв'язки між нашими військовими та ізраїльськими військовими, які тривають десятиліттями", – зазначив Міллер.

Він акцентував, що Ізраїль є основним союзником США поза НАТО, а Україна перебуває в іншому становищі.

"Ми не мали такої угоди (про статус основного союзника поза НАТО. – Ред.) з ними (українцями) за кілька місяців до цього конфлікту", – сказав речник.

Міллер зазначив, що США надають Україні обладнання, необхідне для захисту неба, й туди входять і системи ППО, зокрема Patriot. Водночас він наголосив, що США не збираються вступати в "прямий збройний конфлікт із Росією".

"З огляду на це, що ми не перебуваємо у збройному військовому конфлікті з Росією, що вимагало б від американських літаків перебувати в небі над Україною, відповідаючи на російські атаки. І ми не збираємося вступати в прямий збройний конфлікт з Росією. Президент Сполучених Штатів дав це дуже чітко зрозуміти", – заявив Міллер.

Речник зазначив, що в інтересах американського народу – не допустити прямого збройного конфлікту між США та Росією, тому що вони "не хочуть Третьої світової війни".

Він також акцентував, що з питанням щодо того, що США можуть зробити для України – варто звертатися до Конгресу США, адже там є додатковий законопроєкт про витрати, який дозволить надати Україні більше обладнання.

"Ми сподіваємося, що цей законопроєкт буде ухвалений", – додав Міллер.

15 квітня американські сили на Близькому Сході відзвітували, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

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Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура. Зранку 11 квітня ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста.

16 квітня високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дешевше купити американські системи протиповітряної оборони Patriot, ніж відновлювати Трипільську електростанцію, яку зруйнувала Росія.

17 квітня Росія тричі вдарила по Чернігову: понад 60 людей зазнали поранень різного ступеня, серед них троє дітей, станом на 16:00 було відомо про 16 загиблих людей.

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