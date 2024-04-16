Кірбі: Пропозиція Джонсона щодо допомоги "на перший погляд" відповідає запитам Білого дому

Джон Кірбі наголосив на важливості того, щоб Україна та Ізраїль якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував ініціативу спікера Палати представників Майка Джонсона щодо низки законопроєктів із надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він заявив, що це "на перший погляд" відповідає запитам Білого дому. Про це повідомляє The Hill, посилаючись на заяву Джона Кірбі.

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За його словами, адміністрація американського президента Джо Байдена хоче побачити ці законодавчі ініціативи, перш ніж робити остаточні висновки.

"На перший погляд, справді, здається, що пропозиція спікера Джонсона насправді допоможе нам виділити допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону. На перший погляд, це виглядає так, ми просто хочемо отримати більше деталей", — пояснив він.

Кірбі наголосив на важливості того, щоб Україна та Ізраїль, які "перебувають під прицілом", якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу від США. Білий дім розраховує, що це станеться вже цього тижня.

Видання додало, американський президент обговорював вчора ввечері з Джонсоном цю пропозицію щодо розділених законопроєктів.

16 квітня Джонсон заявив, що робота над одним із чотирьох окремих законопроєктів щодо фінансування американської допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки, досі триває.

Під час своєї передвиборчої кампанії у Південній Кароліні експрезидент США Трамп запропонував позичити Україні гроші на військові потреби, поки у Конгресі затримується затвердження подальшої підтримки для ЗСУ.

14 березня спікер Палати представників Джонсон висунув таку саму пропозицію.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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