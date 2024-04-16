Зеленський – про рішення Джонсона розділити допомогу Україні та Ізраїлю: Ганьба для світу

Президент заявив, що це свідчить не про питання безпеки, а про "чисту політику та майбутні вибори у США"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський назвав "ганьбою для світу" та "чистою політикою" рішення спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона відокремити допомогу Ізраїлю від України у відповідному законопроєкті. Про це він заявив в інтерв'ю PBS News.

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Журналістка нагадала, що Джонсон цього тижня заявив, що Палата представників спробує проголосувати за допомогу Ізраїлю, але "залишається незрозумілим, чи увійде туди допомога Україні".

Зеленський заявив, що це "дивно".

Відповідаючи на запитання чому, президент сказав: "Це говорить про те, що це питання не безпеки тоді. Це геть чиста політика. І, якщо чесно, це ганьба для світу, і просто ганьба для демократії і для всіх тих, хто про демократію тільки говорить".

За його словами, якщо Конгрес винесе на голосування окремо допомогу Україні, і окремо допомогу Ізраїлю, це матиме під собою суто політичний контекст.

"Це питання виборів у США. Коли весь світ каже "Як же так, що Іран зміг бити по Ізраїлю?", треба популістично допомагати тільки Ізраїлю й забути, що відбувається в Україні. Це чиста політика", – висловився глава держави.

15 квітня 2024 року лідер республіканців у Сенаті США Чак Шумер заявив, що лідери Конгресу у телефонній розмові з президентом Байденом досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю й Україні.

16 квітня Джонсон заявив, що пропонує окремо винести на голосування допомогу Ізраїлю, допомогу Україні та допомогу для Індо-Тихоокеанського регіону.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр і координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявили, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти розділення допомоги Україні та Ізраїлю.

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