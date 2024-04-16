У Білому домі висловилися проти розділення допомоги Україні та Ізраїлю

З відповідними заявами виступили представники Білого дому Карін Жан-П'єр і Джон Кірбі

Карін Жан-П'єр і Джон Кірбі (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр і координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявили, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти розділення допомоги Україні та Ізраїлю у відповідному законопроєкті.

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Кірбі зокрема розкритикував план спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона представити окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю, заявивши, що Білий дім такий варіант не підтримає.

"Ми будемо проти окремого законопроєкту, який буде спрямований лише на Ізраїль", – сказав він.

Своєю чергою Жан-П'єр закликала ухвалити вже затверджений Сенатом законопроєкт на суму у $95 млрд.

"Окремий законопроєкт насправді не допоможе ні Ізраїлю, ні Україні. Він фактично затримає необхідну допомогу", – висловилася вона.

15 квітня 2024 року лідер республіканців у Сенаті США Чак Шумер заявив, що лідери Конгресу у телефонній розмові з президентом Байденом досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю й Україні.

16 квітня Джонсон заявив, що пропонує окремо винести на голосування допомогу Ізраїлю, допомогу Україні та допомогу для Індо-Тихоокеанського регіону.

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