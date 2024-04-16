В Белом доме против разделения помощи Украине и Израилю. Говорят: Это никому не поможет

С соответствующими заявлениями выступили представители Белого дома Карин Жан-Пьер и Джон Кирби

Карин Жан-Пьер и Джон Кирби (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявили, что администрация президента Джо Байдена выступает против разделения помощи Украине и Израилю в соответствующем законопроекте.

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Кирби раскритиковал план спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона представить отдельный законопроект о финансировании Израиля, заявив, что Белый дом такой вариант не поддержит.

"Мы будем против отдельного законопроекта, который будет направлен только на Израиль", – сказал он.

В свою очередь Жан-Пьер призвала принять уже утвержденный Сенатом законопроект на сумму в $95 млрд.

"Отдельный законопроект на самом деле не поможет ни Израилю, ни Украине. Он фактически задержит необходимую помощь", – сказала она.

15 апреля 2024 года лидер республиканцев в Сенате США Чак Шумер заявил, что лидеры Конгресса в телефонном разговоре с президентом Байденом достигли консенсуса о помощи Израилю и Украине.

16 апреля Джонсон заявил, что предлагает отдельно вынести на голосование помощь Израилю, помощь Украине и помощь Индо-Тихоокеанскому региону.

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