Допомога Україні та Ізраїлю. Кірбі: Голосів у Палаті представників вистачає для розгляду

Джон Кірбі (Фото: ЕРА / Samuel Corum)

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Палати представників достатньо голосів, щоб ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу Україні. Спікер Палати Майк Джонсон повідомив, що цього тижня поставить на голосування питання допомоги Ізраїлю, але не став уточнювати, чи міститиме закон допомогу Україні та іншим союзникам США.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести документ на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси й захистити себе — чого він явно потребує, — а й Україна також", – сказав Кірбі.

Джонсон в контексті допомоги Ізраїлю наголосив, що спробує поставити на голосування пакет з допомогою цього тижня. Спікер прямо не сказав, чи міститиме пакет допомогу й Україні, але натякнув, що це можливий сценарій.

"Цього тижня ми спробуємо ще раз, і деталі цього пакета збираються просто зараз", – розповів він.

15 квітня 2024 року лідер республіканців у Сенаті США Чак Шумер заявив, що лідери Конгресу у телефонній розмові з президентом Байденом досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні.

Читайте також: Глава МЗС Польщі – Конгресу: Зараз було б дуже корисно надати Ізраїлю та Україні допомогу