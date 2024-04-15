Помощь Украине и Израилю. Кирби: Голосов в Палате представителей хватает для рассмотрения

Джон Кирби (Фото: ЕРА / Samuel Corum)

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Палаты представителей достаточно голосов, чтобы принять законопроект о дополнительной помощи Украине. Спикер Палаты Майк Джонсон сообщил, что на этой неделе поставит на голосование вопрос помощи Израилю, но не стал уточнять, будет ли закон предусматривать помощь Украине и другим союзникам США.

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"Мы с вами знаем, что голоса есть. Мы просто ищем лидерства в офисе спикера: вынести документ на обсуждение, проголосовать за него, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя — в чем он явно нуждается, — но и Украина тоже" – сказал Кирби.

Джонсон в контексте помощи Израилю подчеркнул, что попытается поставить на голосование пакет с помощью на этой неделе. Спикер прямо не сказал, будет ли пакет предусматривать помощь и Украине, но намекнул, что это возможный сценарий.

"На этой неделе мы попробуем еще раз, и детали этого пакета собираются прямо сейчас", – рассказал он.

15 апреля 2024 года лидер республиканцев в Сенате США Чак Шумер заявил, что лидеры Конгресса в телефонном разговоре с президентом Байденом достигли консенсуса о помощи Израилю и Украине.

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