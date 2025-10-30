Сырский пригрозил снимать с должностей командиров за безответственность в Покровске
Вооруженные Силы Украины работают над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении, враг пытается закрепляться в городе. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил командиров, что будет снимать их с должностей за безответственность на этом направлении.
"Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей", – отметил он.
По словам Сырского, враг наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация сложная, но о "блокировании" Сил обороны, как заявляет российская пропаганда, речь не идет.
Главком отметил, что в Покровске российская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке и меняет места пребывания. Поэтому первоочередная задача – выявить и уничтожить врага.
"В таких условиях крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов. Кроме беспилотных систем, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи для ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие", – подчеркнул Сырский.
Главком отдал распоряжение и определил задачи усиления защиты маршрутов логистики и эвакуации. Также принят ряд других решений, подробностей которых он не раскрыл.
"Все решения принимаются оперативно. В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но главный приоритет – сохранение жизни наших воинов", – отметил он.
Добропольская операция также продолжается. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись еще от 200 до 550 метров. Всего за время этой операции освобождено 186.8 км.кв украинской территории, 246.8 км.кв. – зачищено от диверсионно-разведывательных групп россиян.
- 26 октября Генштаб заявил, что в Покровск просочились около 200 оккупантов, но ВСУ не дают продвигаться к центру. В городе продолжаются бои.
- Президент Зеленский в тот же день опроверг окружение до 5000 военных ВСУ под Купянском и Покровском. По его словам, это ложь, которая ориентирована на США.
- В ДШВ 27 октября заявили, что для окружение Покровска и агломерации россияне собрали около 11 000 оккупантов. Военные также показали возможный план врага.
- 29 октября военные назвали слова Путина об "окружении ВСУ" под Покровском и Купянском фантазирует и выдумывает.
