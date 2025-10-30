Сырский пригрозил снимать с должностей командиров за безответственность в Покровске

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Вооруженные Силы Украины работают над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении, враг пытается закрепляться в городе. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил командиров, что будет снимать их с должностей за безответственность на этом направлении.

"Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей", – отметил он.

По словам Сырского, враг наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация сложная, но о "блокировании" Сил обороны, как заявляет российская пропаганда, речь не идет.

Главком отметил, что в Покровске российская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке и меняет места пребывания. Поэтому первоочередная задача – выявить и уничтожить врага.

"В таких условиях крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов. Кроме беспилотных систем, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи для ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие", – подчеркнул Сырский.

Главком отдал распоряжение и определил задачи усиления защиты маршрутов логистики и эвакуации. Также принят ряд других решений, подробностей которых он не раскрыл.

"Все решения принимаются оперативно. В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но главный приоритет – сохранение жизни наших воинов", – отметил он.

Добропольская операция также продолжается. Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись еще от 200 до 550 метров. Всего за время этой операции освобождено 186.8 км.кв украинской территории, 246.8 км.кв. – зачищено от диверсионно-разведывательных групп россиян.