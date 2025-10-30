Сирський пригрозив знімати з посад командирів за безвідповідальність на Покровському напрямку

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Збройні Сили України працюють над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку, ворог намагається закріплюватися в місті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив командирів, що буде знімати їх з посад за безвідповідальність на цьому напрямку.

"Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри, аж до зняття з посад", – зазначив він.

За словами Сирського, ворог нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ситуація складна, але про "блокування" Сил оборони, як заявляє російська пропаганда, не йдеться.

Головком зазначив, що у Покровську російська піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові та змінює місця перебування. Тому першочергове завдання – виявити та знищити ворога.

"У таких умовах вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів. Крім безпілотних систем, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші", – наголосив Сирський.

Головком віддав розпорядження та визначив завдання посилення захисту маршрутів логістики та евакуації. Також ухвалено низку інших рішень, подробиць яких він не розкрив.

"Усі рішення ухвалюються оперативно. В їх основі лежить дотримання розумного балансу між цілями та спроможностями. Але в пріоритеті – збереження життя наших воїнів", – зазначив він.

Добропільська операція також триває. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 до 550 метрів. Загалом за час цієї операції звільнено 186,8 кв. км української території, 246,8 кв. км зачищено від диверсійно-розвідувальних груп росіян.