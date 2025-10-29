Заяви про оточення Куп'янська та Покровська є вигадкою Путіна – військові

За даними Сил оборони, заява Путіна не спирається на жодні фактичні дані на місцях

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

В Куп'янську йдуть важкі бої, але про оточення українських військових не йдеться. Про це заявили в Угрупованні об'єднаних сил після слів диктатора Володимира Путіна.

"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – зазначили військові.

Перед цим 29 жовтня Путін заявив, що Сили оборони нібито оточені у Куп'янську та Покровську. Також він висловив бажання запросити українських та іноземних журналістів до цих міст, щоб продемонструвати їм це "оточення".

В угрупованні зазначили, що російський диктатор виставив себе на посміховисько, повторивши брехливі заяви власних генералів, в які не зможуть повірити навіть росіяни.