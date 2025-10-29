Заяви про оточення Куп'янська та Покровська є вигадкою Путіна – військові
В Куп'янську йдуть важкі бої, але про оточення українських військових не йдеться. Про це заявили в Угрупованні об'єднаних сил після слів диктатора Володимира Путіна.
"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – зазначили військові.
Перед цим 29 жовтня Путін заявив, що Сили оборони нібито оточені у Куп'янську та Покровську. Також він висловив бажання запросити українських та іноземних журналістів до цих міст, щоб продемонструвати їм це "оточення".
В угрупованні зазначили, що російський диктатор виставив себе на посміховисько, повторивши брехливі заяви власних генералів, в які не зможуть повірити навіть росіяни.
- 26 жовтня Генштаб заявив, що до Покровська просочилися близько 200 окупантів, але ЗСУ не дають просуватись до центру. В місті тривають бої.
- Президент Зеленський того ж дня спростував оточення до 5000 військових ЗСУ під Куп'янськом та Покровськом. За його словами, це брехня, яка орієнтована на США.
- У ДШВ 27 жовтня заявили, що для оточення Покровська та агломерації росіяни зібрали близько 11 000 окупантів. Військові також показали можливий план ворога.
- Також у ЗСУ спростували захід окупантів до Мирнограда і зазначили, що речник обмовився.
