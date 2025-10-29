На окружение Покровска и агломерации РФ собрала около 11 000 оккупантов – возможный план

Целью групп РФ, которые проникли в Покровск, является продвижение на северо-запад и север от города, заявили в 7 корпусе ДШВ

Иллюстративное фото: Назар Волошин

Россия привлекла около 11 000 захватчиков для окружения Покровской агломерации в Донецкой области. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ и опубликовал карту возможного плана РФ.

"Для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник задействовал около 11 000 человек. Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что в целом в их полосе ответственности россияне накопили около 27 000 захватчиков, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.

В то же время, отметили в соединении, защитники агломерации Покровска продолжают оборонительную операцию.

"Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса БР ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 – ранены. Украинские воины уничтожили один бронетранспортер, три боевые машины пехоты, три автомобиля, один мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов различных типов. Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов", – добавляют в публикации.

Также военные добавили вероятный план россиян по окружению Покровской агломерации:

Карта: 7 корпус БР ДШВ

Между тем украинский OSINT-проект Deepstate зафиксировал увеличение серой зоны и территории под контролем оккупантов в Покровске, рядом с городом и в целом на направлении. Изменения на карте этих аналитиков появляются с задержкой.

Карта Deepstate по состоянию на 27 октября

Карта Deepstate по состоянию на 28 октября

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate