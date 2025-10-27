27 октября украинские защитники отбили массированную российскую атаку в районе Доброполья. Об этом сообщил 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" и опубликовал видео.

Оккупанты совершили очередную попытку механизированной атаки, пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировка, пояснили в соединении.

"В атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков", – рассказали в Азове.

Там отметили, что захватчики пытались усложнить действия Сил обороны, выдвигая технику небольшими группами (по четыре-пять единиц) по разным маршрутам и в разное время, а также россияне рассчитывали на неблагоприятные погодные условия, затрудняющие работу дронов: "Несмотря на это, их замысел был сорван".

"Благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны – прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных Сил и Национальной гвардии, а также экипажей Сил беспилотных систем – атака противника, которая длилась более шести часов, была отражена", – рассказали в корпусе.

По его данным, в результате оккупанты 15 единиц техники – два танка, 12 боевых бронированных машин и один легковой автотранспорт.

"Вражеская пехота, которая десантировалась с техники, уничтожалась FPV-дронами. Зачистка мест высадки пехотинцев противника продолжается", – подытожили в Азове.

Карта: Deepstate (синее – освобождено недавно, зеленое – освобождено ранее)

Карта: Deepstate