27 жовтня українські захисники відбили масовану російську атаку у районі Добропілля Донецької області. Про це повідомив перший корпус Національної гвардії "Азов" і опублікував відео.

Окупанти здійснили чергову спробу механізованої атаки, намагаючись захопити населені пункти Шахове та Володимирівка, пояснили у з'єднанні.

"В атаку ворог кинув 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасованіших за останній час. Особливістю атаки стало збільшення кількості танків", – розповіли в Азові.

Там зауважили, що загарбники намагались ускладнити дії Сил оборони, висуваючи техніку невеликими групами (по чотири-п'ять одиниць) різними маршрутами й у різний час, а також росіяни розраховували на несприятливі погодні умови, що ускладнюють роботу дронів: "Попри це, їхній задум було зірвано".

"Завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони – передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил і Національної гвардії, а також екіпажів Сил безпілотних систем – атаку противника, яка тривала понад шість годин, було відбито", – розповіли у корпусі.

За його даними, у результаті окупанти втратили 15 одиниць техніки – два танки, 12 бойових броньованих машин та один легковий автотранспорт.

"Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, знищувалася FPV-дронами. Зачищення місць висадки піхотинців противника триває", – підсумували в Азові.

Мапа: Deepstate (синє – звільнене нещодавно, зелене – звільнене раніше)

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate