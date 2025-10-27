Росіяни не контролюють повністю жоден з районів Покровська у Донецькій області. Про ситуацію у місті станом на 9:00 27 жовтня повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ й додав відео з роботою українських військових зі знищення окупантів у населеному пункті.

"У Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту", – розповіли у з'єднанні.

За його даними, захисники Покровська активно протидіють окупантам у місті, а днями оборону посилили новими підрозділами.

Йдеться про штурмові війська, артилерію, екіпажі дронів та інші частини Сил оборони.

"Нарощуємо застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих "мавіків". Додатково дистанційно мінуємо шляхи просочування противника", – розповіли у 7 корпусі.

Там зауважили, що за 25-26 жовтня військові знищили у Покровську близько 40 росіян.

"Окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста. Тож наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться", – наголосили у з'єднанні.

Разом із цим, додали військові, загарбники мають можливість вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і в сусідньому Мирнограді: "Ротація особового складу – ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика – обмежена. При доставці необхідної провізії використовуються як повітряні, так і наземні дрони".

Водночас росіяни проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони по всій смузі оборони 7 корпусу – військові зазначають, що метою цього є зламати захист Сил оборони, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду й поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст.

За даними з'єднання, за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки по всій його смузі оборони: "Росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупантів та чотири одиниці броньованої техніки, дві одиниці автомобільної техніки та шість мотоциклів. Відбити масовані штурми вдалося як завдяки взаємодії між підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, так і з суміжними підрозділами зі смуги 1 корпусу Національної гвардії"Азов".

Український OSINT-проєкт Deepstate фіксує частину Покровська під контролем окупантів й у сірій зоні. Зміни на його мапі відбуваються з затримкою.

Мапа: Deepstate

