Россияне не контролируют полностью ни один из районов Покровска в Донецкой области. О ситуации в городе по состоянию на 9:00 27 октября сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ и добавил видео с работой украинских военных по уничтожению оккупантов в населенном пункте.

"В Покровске продолжаются городские бои с группами врага, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться на разных частях населенного пункта", – рассказали в соединении.

По его данным, защитники Покровска активно противодействуют оккупантам в городе, а на днях оборону усилили новыми подразделениями.

Речь идет о штурмовых войсках, артиллерии, экипажах дронов и других составляющих Сил обороны.

"Наращиваем применение зенитных дронов и ситкометов против вражеских "мавиков". Дополнительно дистанционно минируем пути просачивания противника", – рассказали в 7 корпусе.

Там отметили, что за 25-26 октября военные уничтожили в Покровске около 40 россиян.

"Оккупанты, которые попали в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город. Поэтому сейчас о полноценном контроле над одним из районов Покровска речь не идет", – подчеркнули в соединении.

Вместе с этим, добавили военные, захватчики имеют возможность вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в соседнем Мирнограде: "Ротация личного состава – затруднена и происходит с существенными задержками. Логистика – ограничена. При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны".

В то же время россияне проводят классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны по всей полосе обороны 7 корпуса – военные отмечают, что целью этого является сломать защиту Сил обороны, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду и постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.

По данным соединения, за 25-26 октября оккупанты совершили 42 атаки по всей его полосе обороны: "Россияне никаких целей, которые поставили перед собой, не достигли. Украинские воины уничтожили 64 оккупантов и четыре единицы бронированной техники, две единицы автомобильной техники и шесть мотоциклов. Отразить массированные штурмы удалось как благодаря взаимодействию между подразделениями в полосе обороны 7 корпуса БР ДШВ, так и со смежными подразделениями из полосы 1 корпуса Национальной гвардии "Азов".

Украинский OSINT-проект Deepstate фиксирует часть Покровска под контролем оккупантов и в серой зоне. Изменения на его карте происходят с задержкой.

Карта: Deepstate

