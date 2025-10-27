Росіяни заявили про окупацію Родинського біля Покровську – війскові спростували

Кілька ворожих піхотинців зайшли до міста та засіли в будинках, але Сили оборони ведуть зачистку

Військові "Азова" (Фото:t.me/ChervonaKalynaBrigade)

Місто Родинське в Покровському районі перебуває під контролем Сил оборони попри фейкові заяви пропагандистів. Про це заявили в корпусі Нацгвардії "Азов".

Російські пропагандисти кілька днів поспіль заявляли про "успішне взяття" цього населеного пункту в Донецькій області. Однак батальйон "Ягуар" 14-ї бригади "Червона Калина" першого корпусу НГУ "Азов" спростував ці заяви.

За даними військових, на околиці міста дійсно зайшли кілька ворожих піхотинців та засіли в покинутих будівлях. Однак місто перебуває під контролем Сил оборони.

Військові показали кадри роботи екіпажу бронетранспортера "Ягуара", який знищує російську піхоту. В місті триває зачистка від окупантів, ведеться пошук та ліквідація "охочих встановити триколор" в українському місті.