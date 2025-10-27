Росіяни заявили про окупацію Родинського біля Покровську – війскові спростували
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Місто Родинське в Покровському районі перебуває під контролем Сил оборони попри фейкові заяви пропагандистів. Про це заявили в корпусі Нацгвардії "Азов".
Російські пропагандисти кілька днів поспіль заявляли про "успішне взяття" цього населеного пункту в Донецькій області. Однак батальйон "Ягуар" 14-ї бригади "Червона Калина" першого корпусу НГУ "Азов" спростував ці заяви.
За даними військових, на околиці міста дійсно зайшли кілька ворожих піхотинців та засіли в покинутих будівлях. Однак місто перебуває під контролем Сил оборони.
Військові показали кадри роботи екіпажу бронетранспортера "Ягуара", який знищує російську піхоту. В місті триває зачистка від окупантів, ведеться пошук та ліквідація "охочих встановити триколор" в українському місті.
- 23 жовтня пропагандисти заявили про "висадку" в Херсоні та нібито успішне закріплення в районі Корабел. Сили оборони спростували та показали відео з міста.
- 26 жовтня Генштаб заявив, що до Покровська просочилися близько 200 окупантів, але ЗСУ не дають просуватись до центру. В місті тривають бої.
- Того ж дня президент Зеленський спростував оточення до 5000 військових ЗСУ під Куп'янськом та Покровськом. Заявив, що ця брехня росіян про власні "успіхи" орієнтована на США.
- 27 жовтня бійці полку "Скеля" повідомили, що зачистили село Єгорівка на Дніпропетровщині від російської ДРГ. Населений пункт під контролем Сил оборони.
