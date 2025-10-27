Сили оборони зачистили село на Дніпропетровщині від російської ДРГ – відео

Штурмові групи 425 окремого полку "Скеля" зачистили село Єгорівка Синельниківського району на Дніпропетровщині від російської диверсійно-розвідувальної групи. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

Як зазначили у "Скелі", у село зайшла велика група російської піхоти. Вороги до останнього "сиділи в хатах і не виявляли себе".

Українські військові оприлюднили відео штурму, під час якого, за їхніми словами, росіян оточили, закидали гранатами, працювали по них з гранатометів і дочищали впритул.

У результаті зачищення ліквідовано десятки окупантів в самому селі та на підступах до нього, відбиті всі спроби ворога відбитися з оточення.

Сили оборони звітують, що наразі Єгорівка повністю під контролем Збройних Сил України, над селом бійці полку "Скеля" підняли український прапор.

Єгорівка (Мапа: Deepstate)