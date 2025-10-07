ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині, знищивши 50 російських окупантів – відео
Сили оборони провели успішну штурмову операцію в селі Січневе на Дніпропетровщині, знищивши близько 50 російських окупантів і взявши в полон ще вісім. Про це повідомляє 141 окрема механізована бригада (141 ОМБр).
На опублікованих кадрах можна побачити штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141 окремої механізованої бригади.
"Ця операція – доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", – зазначили у бригаді.
Січневе – село в Синельниківському районі Дніпропетровської області на межі з Донеччиною, яке має стратегічне значення через близькість до лінії фронту. Знаходиться приблизно 120 км від Дніпра і близько 100 км від Запоріжжя.
- 15 вересня українські військові звільнили Панківку на Покровському напрямку під час наступальних дій.
- 29 вересня Сирський повідомив, що росіяни в оточенні під Добропіллям, звільнено 175 кв. км. А 1 жовтня головком зазначив, що ЗСУ розсікли "Добропільський виступ", звільнено вже 177 кв. км під Покровськом.
