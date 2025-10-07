ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині, знищивши 50 російських окупантів – відео

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Сили оборони провели успішну штурмову операцію в селі Січневе на Дніпропетровщині, знищивши близько 50 російських окупантів і взявши в полон ще вісім. Про це повідомляє 141 окрема механізована бригада (141 ОМБр).

На опублікованих кадрах можна побачити штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141 окремої механізованої бригади.

"Ця операція – доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", – зазначили у бригаді.

Січневе – село в Синельниківському районі Дніпропетровської області на межі з Донеччиною, яке має стратегічне значення через близькість до лінії фронту. Знаходиться приблизно 120 км від Дніпра і близько 100 км від Запоріжжя.